Roland Garros, tre italiani ai quarti e derby tra Berrettini e Arnaldi per la semifinale

Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi raggiungono i quarti di finale del Roland Garros. Per la prima volta tre italiani arrivano così avanti nello stesso torneo e il derby tra Berrettini e Arnaldi garantirà un azzurro in semifinale.

Il tennis italiano vive una giornata storica al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi conquistano i quarti di finale del torneo parigino, risultato mai raggiunto prima da tre azzurri nella stessa edizione dello Slam francese.

La certezza di vedere un italiano in semifinale arriva grazie all’incrocio tra Berrettini e Arnaldi nel prossimo turno. I tre azzurri hanno approfittato anche dell’uscita anticipata di Jannik Sinner dalla parte alta del tabellone, avanzando con prestazioni di alto livello.

Il primo a staccare il pass è stato Flavio Cobolli. Il romano, testa di serie numero 10, ha superato lo statunitense Zachary Svajda in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Una partita dominata a lungo, complicata soltanto nel finale del quarto set quando Cobolli, avanti 5-1, ha sprecato un match point prima di chiudere al tie-break.

Il tennista romano ha confermato il suo ottimo momento di forma, salendo virtualmente all’undicesimo posto del ranking mondiale. Nei quarti di finale affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, contro cui ha già vinto i due precedenti disputati sul cemento.

Nel pomeriggio è arrivata la vittoria di Matteo Berrettini, protagonista di un successo in tre set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il romano si è imposto 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida intensa e combattuta.

Berrettini ha controllato il primo set grazie a un break decisivo, mentre i successivi due parziali si sono risolti al tie-break. Nel terzo set Cerundolo è salito di livello e ha costretto l’azzurro a rincorrere, ma Berrettini ha annullato tre set point consecutivi prima di chiudere il match con cinque punti di fila.

Dopo la partita il romano ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il ritorno ai vertici dopo gli infortuni degli ultimi anni. Il risultato ottenuto a Parigi conferma il recupero della sua competitività anche nei tornei dello Slam.

L’ultimo italiano a conquistare i quarti è stato Matteo Arnaldi, autore di una vera maratona contro Frances Tiafoe. Il ligure ha battuto lo statunitense dopo oltre cinque ore di gioco con il punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4.

Arnaldi ha reagito nel quarto set quando sembrava vicino all’eliminazione. Sotto 4-1 e con due break di svantaggio, ha rimontato grazie a una serie di recuperi spettacolari e a una grande tenuta atletica. Nel quinto set ha trovato il break decisivo nel finale, chiudendo l’incontro dopo oltre cinque ore e venti minuti.

Con questo successo il ligure continua la sua crescita nel ranking mondiale e si prepara ora al derby italiano contro Berrettini, una sfida che garantirà all’Italia almeno un posto nelle semifinali del Roland Garros.