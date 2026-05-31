Roland Garros, Berrettini Cobolli e Arnaldi agli ottavi con il possibile derby italiano

Il Roland Garros entra nella seconda settimana con tre italiani ancora in gara nel tabellone maschile. Dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, le speranze azzurre si affidano a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, protagonisti di un percorso fin qui convincente sulla terra rossa di Parigi.

Il torneo ha già perso diversi favoriti e il tabellone si è alleggerito nella corsa verso le fasi decisive. Alexander Zverev resta la testa di serie più alta ancora presente, mentre nella parte bassa si sono fatti spazio giocatori inattesi e giovani emergenti come Joao Fonseca e Martin Landaluce Jodar.

Matteo Berrettini torna agli ottavi di finale di uno Slam dopo stagioni segnate da problemi fisici e lunghi periodi lontano dai campi. Il tennista romano ha conquistato il passaggio del turno al termine di una sfida durissima contro Francisco Comesana, chiusa soltanto al super tie-break del quinto set dopo oltre cinque ore di gioco. Adesso troverà un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo, autore di un torneo sorprendente.

Prosegue anche il cammino di Matteo Arnaldi. Il ligure ha eliminato il belga Raphael Collignon in cinque set e negli ottavi affronterà Frances Tiafoe. Per Arnaldi sarà una prova impegnativa contro uno dei giocatori più esperti del circuito nei grandi tornei.

Grande attenzione anche su Flavio Cobolli, reduce da una stagione in costante crescita. Il romano ha superato l’americano Learner Tien e negli ottavi se la vedrà con Zachary Svajda. Sulla carta è l’incrocio più equilibrato tra quelli che coinvolgono gli italiani e potrebbe offrire a Cobolli l’occasione di spingersi per la prima volta così avanti in uno Slam.

Il tabellone potrebbe regalare anche un derby azzurro nei quarti di finale. Berrettini e Arnaldi si trovano infatti nella stessa parte del draw e potrebbero affrontarsi per un posto in semifinale. Cobolli invece occupa un’altra sezione del tabellone e punta a proseguire il suo cammino nella parte alta.

Gli organizzatori non hanno ancora comunicato gli orari ufficiali delle partite degli italiani. Gli incontri degli ottavi saranno distribuiti tra domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno sui campi principali del complesso parigino. La finale maschile del torneo è prevista per domenica 7 giugno alle 15.

Le sfide del Roland Garros vengono trasmesse in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che in streaming su Dazn, discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.