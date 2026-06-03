Malore sulla spiaggia di Jesolo, donna di 75 anni muore davanti alla sorella

Una donna di 75 anni è morta dopo un malore sulla spiaggia di Jesolo. Si è accasciata vicino agli ombrelloni davanti alla sorella, mentre i soccorritori e il personale del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarla.

Tragedia nella giornata di mercoledì 3 giugno sull’arenile di Jesolo. Una donna di 75 anni ha perso la vita dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia nella zona della torretta 5, nei pressi di via Mascagni.

La donna si trovava vicino agli ombrelloni quando si è accasciata sulla sabbia. Ad assistere alla scena sono stati numerosi bagnanti e la sorella, che ha immediatamente dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Gli addetti al salvataggio sono arrivati in pochi istanti e hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario del Suem 118. I medici e gli operatori hanno proseguito a lungo i tentativi per cercare di salvarle la vita.

Nonostante gli sforzi messi in campo dai soccorritori, per la 75enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto constatarne il decesso direttamente sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso.