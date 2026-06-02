Maiori, malore improvviso in spiaggia davanti ai bagnanti: morto un uomo di 79 anni

Un uomo di 79 anni è morto nel pomeriggio del 1° giugno sulla spiaggia di Maiori dopo un malore improvviso. I soccorsi del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo davanti ai bagnanti, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 1° giugno sulla spiaggia di Maiori, in provincia di Salerno. Un uomo di 79 anni, residente a Tramonti, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava sull’arenile insieme agli altri bagnanti.

L’episodio si è verificato intorno alle 17. Chi era in spiaggia ha notato subito le difficoltà dell’anziano e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione.

I medici hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco nel tentativo di salvargli la vita, sotto gli occhi delle persone presenti sul litorale. Nonostante il rapido intervento, per il 79enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso direttamente sulla spiaggia.

Dopo gli accertamenti del caso, la salma è stata trasferita nella sala mortuaria in attesa delle procedure funerarie. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Maiori e i carabinieri per i rilievi previsti.