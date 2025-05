Travolta da una ruspa sulla spiaggia: donna muore a Pinarella di Cervia

Tragedia questa mattina a Pinarella di Cervia, lungo la costa romagnola in provincia di Ravenna, dove una donna è morta dopo essere stata investita da una ruspa in spiaggia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11, durante le operazioni di pulizia e livellamento dell’arenile.

La donna stava passeggiando sul litorale

La vittima, una donna tra i 40 e i 50 anni, si trovava in spiaggia per una passeggiata quando è stata travolta dal mezzo in retromarcia. L’uomo alla guida della ruspa, accortosi di aver investito qualcuno, si è subito fermato e ha cercato di prestare soccorso, lanciando l’allarme e chiedendo aiuto a un bagnino e a un altro testimone presenti sul posto.

Nonostante l’intervento immediato dell’ambulanza e delle forze dell’ordine, per la donna non c’è stato nulla da fare: il suo corpo era in condizioni tali da rendere complessa l’identificazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera, che ora stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.