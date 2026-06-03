Roland Garros, Warner Bros valuta la diretta in chiaro per la semifinale tutta italiana

La possibilità di assistere gratuitamente a una semifinale con due tennisti italiani al Roland Garros è al centro delle valutazioni di Warner Bros. Discovery. L’ipotesi ha preso forza dopo il successo di Flavio Cobolli nei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime, risultato che ha garantito la presenza di almeno un azzurro nell’ultimo atto del torneo parigino.

Cobolli affronterà infatti un connazionale nella sfida che vale l’accesso alla finale. Il suo avversario uscirà dal confronto tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, assicurando così un derby italiano in semifinale.

Tra gli elementi che stanno alimentando la riflessione c’è anche la richiesta avanzata dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ha invitato i detentori dei diritti a compiere ogni tentativo possibile per rendere l’incontro accessibile al maggior numero di appassionati.

Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva. L’eventuale trasmissione in chiaro dipenderebbe anche dall’accordo con gli altri partner coinvolti nella gestione dei diritti televisivi. Per ora non sono arrivate conferme ufficiali, mentre le valutazioni proseguono in vista della semifinale.