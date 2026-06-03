Aryna Sabalenka fuori dal Roland Garros, lo sfogo dopo la sconfitta Vorrei smettere di giocare

Aryna Sabalenka perde contro Diana Shnaider ai quarti del Roland Garros e si sfoga dopo il match. La numero 1 del mondo parla di un crollo mentale improvviso e ammette di voler smettere di giocare a tennis.

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Aryna Sabalenka al Roland Garros. La numero 1 del ranking WTA è stata eliminata dalla russa Diana Shnaider dopo una partita ribaltata nel secondo set e chiusa con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in favore della tennista russa.

Per oltre un’ora la bielorussa aveva dato l’impressione di avere il controllo del match. Dopo aver conquistato il primo set, Sabalenka era riuscita a costruirsi anche le occasioni per chiudere definitivamente la sfida nel secondo parziale. In quel momento, però, qualcosa si è spezzato.

Shnaider ha iniziato a spingere con maggiore continuità, mentre Sabalenka ha perso precisione e lucidità. Da quel passaggio la partita è cambiata completamente. La russa ha infilato una lunga serie di game consecutivi fino al dominio totale del terzo set, terminato senza concedere spazio alla reazione della sua avversaria.

Nel corso della conferenza stampa successiva alla sconfitta, Sabalenka ha parlato apertamente del momento vissuto in campo. La tennista bielorussa ha spiegato di aver avuto la sensazione di precipitare mentalmente durante il match, senza riuscire a ritrovare equilibrio nei momenti decisivi.

“Non provo emozioni in questo momento. Vorrei solo smettere di giocare a tennis”, ha dichiarato la numero 1 del mondo, ancora visibilmente scossa dall’eliminazione. Sabalenka ha poi aggiunto di sperare di recuperare dal punto di vista mentale nei prossimi giorni.

Tra gli argomenti affrontati anche le condizioni atmosferiche del Philippe-Chatrier. Il vento, secondo la bielorussa, può aver avuto un peso limitato sull’andamento dell’incontro, ma non è stato il vero motivo del crollo. Sabalenka ha indicato soprattutto la gestione mentale della partita come il problema principale della sua prestazione.

Nonostante la forte delusione, la tennista ha lasciato intravedere la volontà di reagire in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. “Ciò che non ci uccide ci rende più forti. Troverò una soluzione e tornerò più forte”, ha detto al termine della conferenza.