Aryna Sabalenka al Roland Garros con gioielli da 130mila euro, diamanti e granati in campo

Aryna Sabalenka giocherà al Roland Garros con gioielli da oltre 130mila euro ispirati alla terra rossa di Parigi. La tennista bielorussa indosserà collane e orecchini in diamanti e granati creati appositamente per il torneo.

Per Aryna Sabalenka il debutto al Roland Garros 2026 sarà accompagnato anche da un look studiato nei dettagli. La numero uno del ranking mondiale affronterà Jessica Bouzas sul Court Philippe Chatrier indossando un set di gioielli dal valore superiore ai 130mila euro, realizzato dal marchio newyorkese Material Good, di cui la tennista è testimonial.

La collezione creata per il torneo parigino comprende fino a tre collane in oro bianco 18 carati e una coppia di orecchini coordinati. Le pietre scelte richiamano i colori della terra rossa dello Stade Roland Garros, con diamanti e granati dalle tonalità rossastre pensati appositamente per accompagnare Sabalenka durante il torneo.

Il pezzo più prezioso del set è una collana con 9,18 carati di diamanti e quasi 73 carati di granati, valutata oltre 48mila euro. A questa si aggiungono un’altra collana da circa 33mila euro e una terza versione opzionale che supera i 42mila euro. Gli orecchini completano il look con diamanti e granati incastonati in oro bianco.

La tennista bielorussa si è già mostrata in allenamento con due delle collane realizzate per il torneo. «Ossessionata è dire poco. Non vedo l’ora di indossarli in campo», ha raccontato la 28enne parlando dei gioielli creati per lei.

Non si tratta della prima collaborazione tra Sabalenka e Material Good. Agli Australian Open aveva già sfoggiato una collana con zaffiro da 4,3 carati insieme a orecchini pendenti coordinati. L’accordo tra la giocatrice e il brand proseguirà anche nei prossimi Slam della stagione.

Fuori dal campo, Sabalenka ha attirato l’attenzione anche durante gli incontri con la stampa. La numero uno del mondo ha partecipato alla protesta organizzata da diverse tenniste, limitando a 15 minuti le conferenze stampa per chiedere una distribuzione più alta dei ricavi dei tornei.

«Da numero uno del mondo devo battermi per le giocatrici che sono più indietro nel ranking. Non riguarda me, ma le atlete che stanno vivendo maggiori difficoltà», ha spiegato Sabalenka parlando della mobilitazione portata avanti nel circuito femminile.