Mara Venier saluta Teo Mammucari a Domenica In, tensioni in Rai dopo l'assenza in studio

Mara Venier ha salutato pubblicamente Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In nonostante la sua assenza. Dietro il forfait del conduttore ci sarebbero tensioni con la Rai e la mancata conferma nei programmi della prossima stagione.

L’ultima puntata stagionale di Domenica In si è chiusa tra applausi, ringraziamenti e un’assenza che non è passata inosservata al pubblico. Durante i saluti finali del programma di Rai 1, Teo Mammucari non era presente in studio. Un dettaglio che ha subito acceso interrogativi, soprattutto dopo le tensioni emerse nelle settimane precedenti.

Nonostante il forfait del conduttore, Mara Venier ha deciso di rivolgergli comunque un messaggio in diretta. “Saluto i miei compagni di viaggio: ne manca uno, ma saluto anche te, Teo. Perché ti voglio bene”, ha detto la presentatrice davanti alle telecamere. Parole che hanno cercato di stemperare il clima dopo gli episodi che avevano già creato attriti dietro le quinte del programma.

Ad attirare l’attenzione degli spettatori era stato anche quanto accaduto poco tempo prima in studio, quando Mara Venier aveva richiamato Mammucari durante un momento dedicato ai saluti di uno storico cameraman della trasmissione. L’intervento del conduttore era stato giudicato fuori luogo e aveva provocato fastidio durante la diretta.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, l’assenza di Mammucari sia nell’ultima sia nella penultima puntata sarebbe legata a un forte malumore professionale. Tra i motivi indicati ci sarebbe lo stop a un progetto televisivo estivo che avrebbe dovuto condurre in Rai nei prossimi mesi.

Tra le questioni ancora aperte ci sarebbe anche il destino de Lo spaesato, il programma andato in onda su Rai 2, per il quale non sarebbe arrivata una conferma ufficiale per una nuova edizione. A pesare ulteriormente sarebbe stata anche la mancata riconferma nel cast della prossima stagione di Domenica In.

Il contenitore domenicale di Rai 1 tornerà infatti con Mara Venier ancora alla guida, ma con una formula diversa rispetto a quella appena conclusa. In questo nuovo assetto, Teo Mammucari non dovrebbe essere coinvolto.

Per il conduttore si tratta di un periodo complicato, segnato da diverse polemiche televisive. Le tensioni erano emerse già dopo l’intervista discussa rilasciata a Belve e si erano poi aggravate con altri episodi avvenuti durante le ultime settimane televisive.