Domenica In, Mara Venier rimprovera Teo Mammucari in diretta

Mara Venier rimprovera Teo Mammucari durante il finale di Domenica In perché interrompe un momento di commozione dedicato a un cameraman storico della Rai. Il siparietto improvviso in studio arriva proprio mentre la conduttrice sta salutando il collega in pensione.

Finale movimentato a Domenica In nella puntata di domenica 15 marzo 2026. Negli ultimi minuti della trasmissione Mara Venier si stava congedando dal pubblico dopo un pomeriggio carico di emozione, quando un intervento improvviso di Teo Mammucari ha cambiato il clima in studio.

La puntata aveva dedicato ampio spazio al ricordo di Enrica Bonaccorti, scomparsa di recente a 76 anni. Nel finale la conduttrice ha voluto anche salutare uno storico cameraman della Rai, presente in azienda da quattro decenni, alla sua ultima giornata prima della pensione.

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Visibilmente commossa, Venier lo ha chiamato davanti alle telecamere spiegando che per anni è stato lui a seguirla nei primi piani durante la trasmissione. La conduttrice ha voluto ringraziarlo pubblicamente per il lavoro svolto e per il rapporto costruito nel tempo.

Proprio mentre parlava, è entrato in scena Teo Mammucari, co-conduttore della stagione 2025-2026. Il comico ha mostrato il cartello usato come promemoria per il saluto finale della trasmissione, con la frase “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”.

Il gesto però non si è fermato lì. Mammucari ha utilizzato il cartello per coprire scherzosamente il volto di Pino Strabioli, provocando le risate di parte dello studio proprio mentre il momento era ancora carico di emozione.

La reazione della conduttrice è arrivata subito. Mara Venier ha notato la scena e ha tolto il cartello dalle mani del collega, rimproverandolo apertamente in diretta: “Sei un pirla, perché non capisci i momenti”. Subito dopo ha chiuso la puntata con il consueto saluto al pubblico.