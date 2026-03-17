Mara Venier contro Teo Mammucari a Domenica In, tensione dopo la diretta

Mara Venier si scontra con Teo Mammucari dopo la puntata del 15 marzo di Domenica In per alcune gag giudicate fuori misura. La conduttrice, irritata dietro le quinte, avrebbe messo in discussione la sua presenza in studio.

Clima teso negli studi di Domenica In dopo la puntata andata in onda domenica 15 marzo. Protagonisti del malumore sarebbero stati Mara Venier e Teo Mammucari, al centro di alcune gag che non hanno convinto né il pubblico né la stessa conduttrice.

Secondo quanto emerso nel dietro le quinte, Venier si sarebbe lasciata andare a uno sfogo netto subito dopo la trasmissione. «La prossima settimana o me o lui», avrebbe detto, infastidita per l’andamento della diretta e per alcuni momenti ritenuti fuori controllo.

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La presenza di Mammucari era stata voluta proprio dalla padrona di casa, che lo aveva preferito ad altri nomi proposti inizialmente dalla direzione, tra cui Gabriele Corsi. Una scelta che oggi, però, sembrerebbe non convincerla più.

A pesare sarebbero stati in particolare alcuni siparietti, tra cui le battute rivolte a Peppe Iodice e il saluto finale al cameraman Marco, storico volto dietro le quinte Rai appena andato in pensione dopo quarant’anni di lavoro.

La situazione avrebbe richiesto anche l’intervento della redazione: il conduttore romano sarebbe stato richiamato da uno degli autori del programma. Non è la prima volta che il suo stile divide, tra improvvisazioni e provocazioni che spesso superano il limite della comicità televisiva.

La diretta, come sempre, non lascia spazio a correzioni. E quando il ritmo sfugge di mano, il rischio è che la battuta perda leggerezza e finisca per creare tensione in studio.