Sal Da Vinci in Toy Story 5, doppierà Pizza cu 'e llente nel nuovo film Disney Pixar

Sal Da Vinci entra nel cast italiano di Toy Story 5 e doppia Pizza cu 'e llente, il nuovo personaggio del film Disney Pixar. Nella versione originale la voce sarà quella di Bad Bunny, mentre l’uscita italiana è fissata per il 18 giugno.

Sal Da Vinci sarà tra le nuove voci italiane di Toy Story 5, il film Disney e Pixar che arriverà nelle sale italiane il 18 giugno. Dopo il successo ottenuto tra musica e televisione, l’artista napoletano entra così nel mondo dell’animazione prestando la voce a Pizza cu 'e llente, uno dei personaggi inediti della nuova avventura.

Nel film, Pizza cu 'e llente viene descritto come una figura enigmatica e carismatica che appartiene a una piccola comunità di giocattoli dimenticati nascosti nella vecchia casetta dei giochi di Blaze. Nella versione originale il personaggio sarà doppiato da Bad Bunny, cantante portoricano vincitore di diversi Grammy e tra gli artisti più ascoltati al mondo.

Il nuovo capitolo della saga riporta sullo schermo Woody, Buzz Lightyear, Jessie e gli altri protagonisti storici della serie. Questa volta i giocattoli dovranno confrontarsi con la tecnologia e con l’arrivo di Lilypad, un tablet intelligente convinto di sapere cosa sia meglio per Bonnie.

Nel cast italiano figurano anche Katia Follesa, che doppia Lilypad, Federico Basso nel ruolo di Smarty Pants, Gianluca Gazzoli come Bullseye “Perfido”, Jacqueline Luna Di Giacomo che presta la voce a Snappy e Simone Mori nei panni di Atlas.

Torneranno inoltre le voci storiche della saga con Angelo Maggi nel ruolo di Woody, Massimo Dapporto come Buzz Lightyear, Ilaria Stagni per Jessie e Luca Laurenti che riprenderà il personaggio di Forky.

Toy Story 5 è diretto dal premio Oscar Andrew Stanton insieme a Kenna Harris. La produzione è affidata a Lindsey Collins, mentre la colonna sonora originale porta ancora una volta la firma di Randy Newman, compositore storico della saga Pixar.