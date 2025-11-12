Toy Story 5, la sfida dei giocattoli contro la tecnologia: il nuovo cattivo è un tablet

Sette anni dopo l’ultimo capitolo del celebre franchise Pixar, Toy Story torna con una nuova e attesissima avventura. Disney ha diffuso il primo teaser trailer di Toy Story 5, annunciando che il film d’animazione arriverà nei cinema italiani a giugno 2026.

Nelle prime immagini appaiono tutti i personaggi che hanno segnato intere generazioni: Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bullseye, Rex, Slinky, Mr e Mrs Potato e il simpatico Forky. Tutti si trovano di fronte a un misterioso pacco destinato a Bonnie, la bambina proprietaria dei giocattoli.

Quando il corriere consegna la scatola e Bonnie la apre, la sorpresa è inaspettata: all’interno c’è un tablet che invita la piccola a giocare. Nel trailer compare una domanda che fa riflettere: “L’era dei giocattoli è finita?”.

Il nuovo film sembra voler affrontare uno dei temi più attuali, il confronto tra il mondo reale e quello digitale. I giocattoli più amati del cinema dovranno così vedersela con la tecnologia, in un capitolo che promette emozione, nostalgia e nuove sfide per grandi e piccoli.