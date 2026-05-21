Jessica Morlacchi e il nuovo intervento al naso, la frecciata a Sal Da Vinci sul botox

Jessica Morlacchi torna a parlare di chirurgia estetica e annuncia una nuova operazione al naso per un’infezione causata da vecchi interventi. Durante La volta buona ha commentato anche i ritocchi estetici di Sal Da Vinci.

Nel corso della trasmissione televisiva La volta buona, Jessica Morlacchi ha affrontato senza filtri il tema della chirurgia estetica, raccontando il suo rapporto con i ritocchi e parlando apertamente delle operazioni a cui si è sottoposta negli anni.

Durante il dibattito dedicato all’estetica maschile, la cantante ha chiamato in causa anche Sal Da Vinci, reduce dalla partecipazione all’Eurovision e dalle recenti dichiarazioni televisive in cui aveva negato qualsiasi intervento estetico, attribuendo il proprio aspetto soltanto alla genetica e alle creme per il viso.

Jessica Morlacchi non ha nascosto il suo punto di vista e, con tono ironico, ha commentato che il cantante avrebbe fatto il botox “e avrebbe fatto bene”. Poi ha aggiunto che, secondo lei, molti uomini tendono a non ammettere i ritocchi estetici per insicurezza. La cantante ha scherzato anche su sé stessa, dicendo che quando nega gli interventi nessuno le crede.

Nel programma si è parlato anche del cosiddetto “brotox”, termine usato per indicare il crescente ricorso al botox da parte degli uomini. L’obiettivo, spiegato in studio, sarebbe quello di ottenere un aspetto più riposato senza modificare troppo i lineamenti del volto.

Jessica Morlacchi ha poi raccontato nel dettaglio i numerosi interventi affrontati negli anni, spiegando di essersi sottoposta a operazioni al naso, alle labbra e a una blefaroplastica. La cantante ha annunciato che dovrà tornare presto sotto i ferri per un nuovo intervento al naso affidato al professor Pietro Lorenzetti, il terzo chirurgo a cui si è rivolta.

Il medico ha spiegato che l’operazione non riguarda soltanto l’aspetto estetico, ma soprattutto un problema respiratorio che da tempo condiziona la vita quotidiana della cantante. Lorenzetti ha parlato di difficoltà respiratorie e secrezioni continue dalle narici, una situazione che definisce molto invalidante.

Jessica Morlacchi ha raccontato di convivere da anni con il disagio causato da precedenti interventi. Ha spiegato di avere sempre con sé un fazzoletto a causa delle secrezioni costanti e ha riferito che alcune cartilagini sintetiche inserite in passato avrebbero provocato un rigonfiamento e un’infezione. La cantante ha ammesso di essere preoccupata per le conseguenze, affidandosi completamente alle cure dello specialista.