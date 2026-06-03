Belén Rodriguez ricoverata a Milano, Stefano De Martino le resta accanto dopo il malore

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Notizia in breve Belén Rodriguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo un malore in casa e poi dimessa. Stefano De Martino le è rimasto vicino durante i giorni in ospedale, mentre crescono le indiscrezioni sui problemi personali e professionali della showgirl.

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Belén Rodriguez è tornata a casa dopo alcuni giorni trascorsi al Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata in seguito a un malore avvenuto nella sua abitazione nel quartiere Brera. La showgirl argentina è stata soccorsa rapidamente e le sue condizioni, secondo quanto emerso, sarebbero migliorate già nelle ore successive al ricovero. Attorno alla vicenda la famiglia ha scelto la linea del riserbo, senza entrare nei dettagli sulle cause del malore. Restano quindi confermati soltanto gli elementi principali della vicenda: il trasporto in ospedale, le cure ricevute e le dimissioni arrivate dopo alcuni giorni di osservazione. Accanto a lei, in queste ore delicate, ci sarebbe stato anche Stefano De Martino. Il conduttore televisivo avrebbe raggiunto Milano per starle vicino e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe persino rimodulato alcuni impegni lavorativi legati alle registrazioni di Affari Tuoi. Non si parla di un ritorno di fiamma tra i due, ma di una presenza legata soprattutto al rapporto familiare costruito negli anni e al figlio Santiago. Il legame tra Belén e De Martino continua infatti a restare molto forte sul piano personale, nonostante la fine della loro relazione. Negli ultimi giorni diversi rumors hanno raccontato di un clima di grande preoccupazione attorno alla showgirl, con Stefano che avrebbe scelto di esserci in uno dei momenti più difficili. Per Belén il periodo resta complicato anche sul fronte professionale. Nelle scorse settimane il suo nome era stato indicato tra i possibili volti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma le ultime indiscrezioni parlano di un cambio di direzione da parte di Mediaset. Tra i nomi valutati per il reality circolerebbe infatti anche quello di Selvaggia Lucarelli. Nel frattempo continuano anche gli accertamenti legati ai presunti incidenti stradali avvenuti a Milano, episodi sui quali la Polizia locale starebbe ancora lavorando. Secondo le ricostruzioni emerse finora, la showgirl rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso. Al momento il dato più concreto resta il ritorno a casa dopo il ricovero e la vicinanza della famiglia. Stefano De Martino, in questa fase, avrebbe scelto di restare accanto a Belén soprattutto come padre di Santiago e punto di riferimento nei giorni più difficili.

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