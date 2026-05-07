Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tensione dopo le battute in tv su tradimenti e ritocchi

Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino in tv e alcune battute su presunti tradimenti e ritocchi estetici avrebbero creato nuove tensioni tra i due. Il conduttore, impegnato verso Sanremo 2027, starebbe cercando di evitare polemiche pubbliche.

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe tornato il gelo dopo alcune dichiarazioni della showgirl durante la trasmissione “Stanno Tutti Invitati”, condotta da Pio e Amedeo su Canale 5. A riportare il retroscena è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, secondo cui il presentatore non avrebbe gradito le frecciate lanciate dall’ex moglie nel corso dell’ospitata televisiva.

Nel programma, Belen aveva parlato apertamente del rapporto con De Martino, spiegando di continuare a frequentarlo per il bene del figlio Santiago e definendo l’ex marito molto bravo anche in televisione. Il clima leggero dello show, però, avrebbe portato la conversazione su temi più delicati.

Durante l’intervista, Pio e Amedeo hanno scherzato sull’aspetto fisico del conduttore, chiedendo a Belen chi tra Stefano De Martino e Andrea Iannone fosse stato più incline ai ritocchi estetici. La showgirl ha risposto con ironia, lasciando intendere che tra i due sarebbe stata “una bella gara”, precisando subito dopo il tono scherzoso della battuta.

Nel corso della stessa puntata si è tornati anche sul presunto tradimento attribuito in passato a De Martino con Alessia Marcuzzi. Belen ha evitato conferme dirette, limitandosi a dire che certe domande andrebbero rivolte al diretto interessato e aggiungendo di aver risolto personalmente le questioni legate alla loro storia.

Secondo quanto riferito dal settimanale, le dichiarazioni non sarebbero state accolte bene da Stefano De Martino, che negli ultimi mesi avrebbe scelto una linea molto riservata. Il conduttore starebbe infatti cercando di proteggere la propria immagine pubblica in vista dei nuovi impegni professionali, compreso il possibile approdo alla guida del Festival di Sanremo 2027.

Negli ambienti vicini al presentatore si parla di una strategia precisa per evitare esposizione mediatica e gossip. Eventi pubblici ridotti al minimo, poche interviste e apparizioni ufficiali quasi esclusivamente accanto al figlio Santiago sarebbero parte della scelta adottata da De Martino negli ultimi tempi.