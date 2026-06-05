Belen Rodriguez dopo il ricovero, la ripresa tra Luna Marì e il sostegno di Stefano De Martino

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Notizia in breve Belen Rodriguez è tornata sui social dopo il ricovero al Policlinico di Milano e mostra segnali di ripresa. La showgirl sta trascorrendo giornate serene con la figlia Luna Marì, tra passeggiate, momenti in famiglia e uscite al ristorante.

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A una settimana dal ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez è tornata a condividere con i suoi follower alcuni momenti della vita quotidiana. La showgirl argentina ha scelto i social per raccontare come sta affrontando questi giorni, mostrando immagini che restituiscono un clima di tranquillità e normalità. Negli scatti pubblicati su Instagram compaiono scene semplici della sua routine. Dalla casa sistemata alle passeggiate all’aria aperta, fino a una pausa al ristorante. Ampio spazio anche ai momenti trascorsi con la figlia Luna Marì, tra una merenda insieme e attimi di tenerezza vissuti lontano dai riflettori. Le immagini condivise mostrano una Rodriguez rilassata, impegnata a ritrovare equilibrio attraverso le attività quotidiane e la vicinanza degli affetti più cari. Dopo giorni particolarmente delicati, la showgirl sembra aver scelto di concentrarsi sulle piccole abitudini che le trasmettono serenità. Il ricovero risale al 25 maggio, quando è stato necessario l’intervento dei soccorsi nella sua abitazione. La conduttrice è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano dopo essere stata trovata in stato confusionale. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, un ruolo decisivo in quelle ore sarebbe stato svolto da Stefano De Martino. L’ex marito della showgirl, e padre di Santiago, avrebbe contribuito a convincerla ad aprire la porta ai Vigili del fuoco. Sempre lui l’avrebbe poi accompagnata nuovamente a casa dopo le cure ricevute in ospedale. Accanto a Belen, in questi giorni, ci sarebbero anche i familiari più stretti. Lo stesso settimanale riferisce che Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino le sarebbero rimasti vicini dopo l’accaduto. Inoltre, i genitori della showgirl avrebbero deciso di rientrare in Italia dall’Argentina per starle accanto durante la convalescenza.

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