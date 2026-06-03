Ilary Blasi vola in Grecia, la sorpresa dell'equipaggio ITA Airways conquista i social

Ilary Blasi è arrivata ad Atene con un volo ITA Airways e ha trovato una lettera scritta a mano dall’equipaggio. La conduttrice ha condiviso la sorpresa sui social e ha posato con pilota e staff prima della vacanza in Grecia.

Prime giornate di relax estivo per Ilary Blasi, partita nelle ultime ore per la Grecia dopo gli impegni televisivi legati al Grande Fratello Vip. La conduttrice è atterrata ad Atene con un volo di linea ITA Airways e durante il viaggio ha ricevuto una sorpresa speciale direttamente dall’equipaggio.

Una volta salita a bordo, Blasi ha trovato sul proprio sedile una lettera scritta a mano dal personale dell’aereo. Il messaggio era pieno di battute e riferimenti ironici all’ultima edizione del reality di Canale 5. “Benvenuta a bordo Ilary. È stato un grande piacere averti con noi e speriamo che tu abbia gradito questo volo per Atene senza paurette”, hanno scritto gli assistenti di volo.

Nel testo non sono mancati richiami ad alcuni momenti diventati popolari durante il programma. L’equipaggio ha scherzato sulle turbolenze, spiegando di aver studiato “tecnicismi tra le nuvole” per evitarle, con un riferimento ai balletti di Francesca Manzini. In caso di agitazione, invece, il consiglio era quello di bere “un bel bicchiere di latte per rilassarti”, citando Alessandra Mussolini.

La lettera si concludeva con un saluto affettuoso rivolto alla presentatrice: “Sei stata nominata la nostra top best super passeggera amoretto. Buona vacanza in Grecia dal tuo equipaggio ITA Airways”.

Divertita dal gesto ricevuto durante il viaggio, Ilary Blasi ha pubblicato la foto della lettera nelle sue Instagram Stories. Poco dopo ha raggiunto il pilota e il resto dello staff per una foto ricordo scattata insieme all’equipaggio prima di iniziare la vacanza ad Atene.