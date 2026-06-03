Roland Garros, Sabalenka crolla contro Shnaider dopo un match dominato per oltre un set

Aryna Sabalenka spreca il vantaggio e viene eliminata da Diana Shnaider nei quarti del Roland Garros. La numero uno del mondo perde in tre set dopo essere stata avanti 6-3, 4-1 e 5-3, lasciando strada alla russa in semifinale.

Si interrompe nei quarti di finale il cammino di Aryna Sabalenka al Roland Garros. La numero uno del ranking Wta viene eliminata dalla russa Diana Shnaider, capace di rimontare dopo un avvio complicato e chiudere il match con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in due ore e 14 minuti.

La bielorussa aveva preso il controllo della sfida sin dai primi game, imponendo il proprio ritmo e portandosi avanti di un set. Nel secondo parziale sembrava ormai vicina alla qualificazione quando è salita sul 4-1 e poi sul 5-3, ma da quel momento la partita è cambiata completamente.

Shnaider ha iniziato a rispondere con maggiore aggressività, trovando continuità negli scambi e costringendo Sabalenka a perdere lucidità. La leader del circuito femminile ha accusato il contraccolpo mentale nei momenti decisivi, mostrando nervosismo crescente soprattutto nel terzo set.

Dopo alcuni errori consecutivi e una risposta vincente dell’avversaria, Sabalenka si è girata verso il proprio angolo indicando la testa con evidente frustrazione. Poco dopo ha sfogato la tensione colpendo con forza una pallina contro la terra battuta del Philippe-Chatrier, mentre il suo allenatore tentava inutilmente di riportarla alla calma.

Per Diana Shnaider si tratta di una delle vittorie più importanti della carriera. La russa, numero 23 del mondo e 25ª testa di serie del torneo, accede così alla semifinale dove affronterà la polacca Maja Chwalinska, grande sorpresa di questa edizione del Roland Garros dopo essere partita dalle qualificazioni.