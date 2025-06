Sabalenka contro Swiatek al Roland Garros: orario, precedenti e dove vedere la semifinale in diretta. Aryna Sabalenka torna protagonista al torneo parigino e oggi, giovedì 5 giugno, si sfideranno nella semifinale femminile. La numero uno del mondo ha battuto Qinwen Zheng ai quarti, mentre la polacca ha superato Svitolina con autorità. In palio c’è un posto nella finale dello Slam, dove la vincente affronterà una delle grandi del tennis mondiale.

Aryna Sabalenka torna protagonista al Roland Garros e oggi, giovedì 5 giugno, sfida Iga Swiatek nella semifinale del torneo femminile. La numero uno del mondo ha superato ai quarti Qinwen Zheng con il punteggio di 7-6, 6-3, mentre la tennista polacca ha avuto la meglio su Elina Svitolina con un netto 6-1, 7-5.

In palio c’è un posto nella finale dello Slam parigino, dove la vincente affronterà una tra Lois Boisson e Coco Gauff. La sfida tra Sabalenka e Swiatek si giocherà sul campo principale Philippe-Chatrier, ma l’orario ufficiale non è stato ancora comunicato. È certo, però, che la prima semifinale femminile prenderà il via non prima delle ore 15:00.

Leggi anche Roland Garros: Sabalenka vola in semifinale dopo la vittoria su Zheng

Il bilancio dei precedenti è favorevole a Swiatek, che guida 8-4 nei confronti diretti. Sulla terra rossa il parziale è ancora più netto: 5-1 in favore della polacca, che si presenta da favorita anche per questa edizione del torneo.

Sabalenka-Swiatek sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky. La semifinale potrà essere seguita anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+, che offrono la copertura integrale del Roland Garros 2025.