Clint Eastwood verso il ritiro dal cinema, il video del figlio Kyle riaccende le voci

Clint Eastwood potrebbe aver lasciato il cinema dopo oltre 70 anni di carriera. Un video del figlio Kyle, tornato virale dopo il 96° compleanno del regista, ha rilanciato le voci sul possibile ritiro dell’attore e premio Oscar.

Clint Eastwood potrebbe aver chiuso definitivamente la sua lunga esperienza nel mondo del cinema. A rilanciare l’ipotesi è stato un video diffuso online nei giorni successivi al 96° compleanno dell’attore e regista americano, festeggiato il 31 maggio. Nel filmato, registrato durante un concerto dello scorso anno, il figlio Kyle Eastwood parla del padre dicendo semplicemente che “si è ritirato”.

Il musicista e compositore, che in passato ha collaborato con il padre in diversi progetti cinematografici, aveva aggiunto di sentirsi fortunato per aver lavorato con lui in numerosi film, definendo quell’esperienza “straordinaria”. Le sue parole hanno immediatamente alimentato le indiscrezioni sul possibile addio definitivo di Eastwood al grande schermo.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dell’entourage dell’attore. L’ultimo lavoro diretto da Eastwood è stato “Giurato numero 2”, thriller giudiziario distribuito nel 2024 con Toni Collette, Nicholas Hoult e J.K. Simmons nel cast.

La carriera di Clint Eastwood attraversa oltre otto decenni di cinema. Dopo gli inizi negli anni Cinquanta, la consacrazione internazionale arrivò con la celebre trilogia western di Sergio Leone composta da “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto, il cattivo”.

Negli anni successivi Eastwood è diventato uno dei volti più riconoscibili di Hollywood grazie a personaggi entrati nella storia del cinema, come l’ispettore Callaghan della saga iniziata con “Il caso Scorpio è tuo!”. Parallelamente ha costruito una carriera da regista apprezzata dalla critica e premiata più volte.

Con “Gli spietati” e “Million Dollar Baby” ha conquistato quattro premi Oscar tra regia e produzione. Nella sua filmografia figurano anche titoli come “Mystic River”, “Gran Torino”, “Changeling”, “American Sniper”, “J. Edgar” e “The Mule - Il corriere”.

Negli ultimi anni aveva scelto di alternare sempre meno la recitazione, concentrandosi soprattutto dietro la macchina da presa. Se le parole del figlio dovessero trovare conferma, “Giurato numero 2” rappresenterebbe l’ultimo capitolo di una delle carriere più longeve e influenti della storia di Hollywood.