Barbara D'Urso rompe il silenzio, il messaggio social riaccende le voci sul ritorno in tv

Barbara D'Urso torna a far parlare di sé dopo un messaggio pubblicato sui social che lascia intuire un possibile rientro in televisione. La conduttrice, lontana dai programmi da anni, ha scritto poche parole che hanno riacceso le voci sul suo futuro.

“Sarà un autunno meraviglioso”. Con questa frase pubblicata su X, Barbara D'Urso ha riportato il suo nome al centro delle indiscrezioni televisive. Il messaggio, breve ma diretto, è stato interpretato da molti utenti come un possibile indizio su un ritorno sul piccolo schermo dopo un lungo periodo lontano dalla conduzione.

La presentatrice manca dalla televisione da circa tre anni. La separazione da Mediaset, arrivata ufficialmente il 31 dicembre 2023 dopo due decenni di collaborazione, era stata accompagnata da tensioni e polemiche. Negli ultimi giorni D'Urso aveva parlato apertamente della vicenda in un’intervista, raccontando alcuni retroscena sul rapporto con l’azienda e sulla scelta di avviare un’azione legale.

Nel corso dell’intervista aveva anche affrontato il tema Rai, spiegando che in passato erano stati presi in considerazione due progetti ritenuti adatti alla linea editoriale della tv pubblica. Secondo il racconto della conduttrice, il lavoro sui programmi sarebbe andato avanti per mesi prima dello stop improvviso. D'Urso aveva inoltre chiarito di non aver mai ricevuto comunicazioni ufficiali nonostante le continue indiscrezioni circolate sui giornali.

L’ultima presenza televisiva della conduttrice risale a Ballando con le stelle su Rai 1, esperienza che aveva riportato entusiasmo tra i telespettatori che per anni l’avevano seguita nel daytime di Canale 5.

Intanto continuano a moltiplicarsi le voci sui prossimi movimenti nei programmi Rai e Mediaset. Tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è anche quello di Selvaggia Lucarelli, indicata da alcuni rumors come possibile candidata alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Questa ipotesi ha alimentato nuove speculazioni su un possibile effetto domino nei palinsesti televisivi. Secondo alcune indiscrezioni, proprio Barbara D'Urso potrebbe prendere il posto lasciato libero da Lucarelli nel cast di Ballando con le stelle.

A commentare i rumors ci ha pensato la stessa Lucarelli con una storia pubblicata su Instagram. La giornalista ha condiviso il post di un blog che la dava già fuori dal programma di Rai 1 e ha reagito con ironia scrivendo: “Ma almeno fate passà un mesetto”.