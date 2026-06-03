Omicidio Pamela Genini, Francesco Dolci si costituirà parte civile al processo contro Soncin

Francesco Dolci annuncia che continuerà a battersi per Pamela Genini anche durante il processo per l’omicidio della 29enne, che si aprirà il 4 giugno davanti alla Corte d’Assise. L’imprenditore di Sant’Omobono Terme, 41 anni, ha confermato l’intenzione di chiedere la costituzione di parte civile nel procedimento a carico di Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio pluriaggravato dell’ex compagna.

Dolci, amico della vittima, spiega di aver sempre cercato di aiutare Pamela. «Da anni combatto per lei e continuerò a farlo», afferma alla vigilia dell’udienza. Non ha ancora deciso se sarà presente in aula, ma conferma che il suo legale sta lavorando per formalizzare la richiesta di partecipazione al processo come parte civile.

Il 41enne è attualmente indagato dalla Procura di Bergamo nell’inchiesta sulla profanazione della tomba della giovane nel cimitero di Strozza, dove ignoti hanno trafugato la testa della vittima, mai ritrovata. Dolci respinge ogni accusa e ribadisce di non avere alcun coinvolgimento nella vicenda.

La sera del delitto, avvenuto il 14 ottobre scorso nel quartiere Gorla di Milano, Pamela Genini contattò proprio Dolci chiedendo aiuto. Fu lui a chiamare la polizia e a raggiungere l’abitazione della donna in via Iglesias. Quando arrivò sotto casa, però, la 29enne era già morta. L’autopsia accerterà che la vittima venne colpita con 76 coltellate, alcune inflitte sul balcone davanti ai vicini.

Dolci venne ascoltato dagli investigatori poche ore dopo l’omicidio e il suo nome compare tra i testimoni del processo coordinato dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo. «Pamela aveva chiesto aiuto tante volte quando era viva. Io ero l’unico ad ascoltarla», sostiene l’imprenditore.