Pamela Genini, indagini sull'ex Francesco Dolci e sui rapporti prima dell'omicidio a Bergamo

Pamela Genini resta al centro dell’inchiesta dopo l’omicidio per mano di Gianluca Soncin mentre gli investigatori approfondiscono i rapporti con l’ex Francesco Dolci che si presenta in Procura e consegna nuovi elementi.

Francesco Dolci si è presentato spontaneamente in Procura a Bergamo mentre proseguono le indagini sulla morte di Pamela Genini, uccisa dal compagno Gianluca Soncin. L’uomo, ex fidanzato della vittima, ha consegnato insieme alla sua legale Eleonora Prandi una memoria con diversi nomi di persone legate alla donna, materiale ritenuto utile per chiarire alcuni passaggi ancora oscuri.

Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Giancarlo Mancusi, stanno concentrando l’attenzione anche sulla cerchia di conoscenze della vittima. L’obiettivo è ricostruire i rapporti personali e capire se qualcuno possa fornire elementi utili per individuare chi ha profanato il cadavere dopo il delitto.

Tra le persone ascoltate c’è Elisa Bartolotti, amica stretta di Genini. Davanti agli investigatori ha confermato che le domande hanno riguardato anche il legame con Dolci. I due si erano conosciuti nel 2019 e, durante il periodo del lockdown, avevano provato a trasformare il rapporto in qualcosa di più stabile. La relazione però si era interrotta quando Pamela aveva deciso di chiudere, preferendo non impegnarsi.

Secondo il racconto dell’amica, Dolci era molto presente nella vita della donna, anche dopo la fine della storia. Un rapporto che si sarebbe trasformato in amicizia, ma che restava comunque costante nel tempo. Dopo quella fase, Genini aveva iniziato una relazione con Andrea Longhi, anche lui sentito dagli investigatori insieme a Nicole Limonta.

Resta invece sconosciuto alle amiche un altro dettaglio emerso nelle ultime ore: la presunta cifra di circa 400mila euro che Dolci avrebbe speso nel corso degli anni per Pamela. Un elemento che ora potrebbe essere valutato nell’ambito delle verifiche in corso.