Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, a Milano inizia il processo contro Gianluca Soncin

Prende il via oggi, giovedì 4 giugno, davanti alla Corte d’Assise di Milano il processo per l’omicidio di Pamela Genini, la giovane di 29 anni assassinata nella sua abitazione nel quartiere Gorla. A rispondere dell’accusa di omicidio è Gianluca Soncin, imprenditore di 53 anni, indicato dagli inquirenti come il responsabile del delitto avvenuto dopo la fine della relazione sentimentale con la vittima.

L’inchiesta ricostruisce una vicenda particolarmente complessa che, oltre all’omicidio, comprende un secondo episodio finito sotto la lente degli investigatori. Alcuni mesi dopo la sepoltura della giovane, infatti, la sua tomba sarebbe stata manomessa. Un fatto che ha aperto un procedimento separato e che continua a essere oggetto di accertamenti.

Tra i nomi coinvolti in questo filone compare Francesco Dolci, ex compagno di Pamela Genini. L’uomo è indagato con le accuse di profanazione e vilipendio di cadavere. Secondo quanto emerso dalle indagini, le telecamere di sorveglianza del cimitero di Strozza lo avrebbero ripreso più volte nei pressi della sepoltura in circostanze considerate sospette dagli investigatori, fino alla scoperta della manomissione della tomba.

Dolci ha sempre respinto ogni contestazione. La sua posizione sarà comunque centrale anche nel procedimento per l’omicidio, poiché figura tra i testimoni chiamati a comparire davanti alla Corte d’Assise. L’ex compagno della vittima sostiene di essersi mosso esclusivamente per mantenere viva l’attenzione sul caso e ottenere giustizia per Pamela.

All’apertura del processo sarà presente anche la madre della giovane, Una Smirnova, insieme ad altri familiari. La donna intende costituirsi parte civile e continua a sostenere che vi fossero elementi che avrebbero potuto consentire di evitare la tragedia. La famiglia chiede inoltre che venga fatta piena luce anche sulla vicenda della sepoltura violata, considerata una questione ancora irrisolta e distinta rispetto al procedimento per l’omicidio.