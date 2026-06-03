Matilde Caressa lascia Milano per Torino, chi è la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi che sogna di diventare scrittrice

Matilde Caressa si è trasferita a Torino per frequentare la Scuola Holden e cambiare strada professionale. Dopo i primi passi nella musica, la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi punta ora sulla scrittura creativa.

Matilde Caressa ha scelto Torino per dare una svolta al suo percorso personale e professionale. La figlia maggiore di Fabio Caressa e Benedetta Parodi frequenta un master di scrittura creativa alla Scuola Holden, esperienza che l’ha portata a trasferirsi dal capoluogo lombardo alla città piemontese.

La 23enne, nata nel 2002, ha raccontato di aver cambiato idea su Torino dopo un primo giudizio negativo risalente agli anni delle scuole medie. In passato la città non le era piaciuta, ma vivendo oggi la quotidianità torinese ha scoperto un ambiente molto diverso da quello che ricordava.

Matilde è cresciuta in una famiglia conosciuta dal grande pubblico. Oltre ai genitori, volti noti della televisione italiana, condivide un legame stretto con la sorella Eleonora, insieme alla quale conduce il podcast “Rendez-vous da me”, dedicato ai temi della Generazione Z. Nella famiglia c’è anche Diego, il fratello minore.

Prima della scrittura, la sua priorità era la musica. Negli ultimi anni ha pubblicato quattro singoli e si è esibita in diversi locali milanesi, spesso in piccoli contesti. Ha spiegato di aver affrontato la gavetta senza il supporto di una casa discografica, lavorando ai brani in autonomia e cercando di costruire il proprio spazio artistico.

Con il tempo, però, la forma della canzone ha iniziato a starle stretta. La voglia di raccontare storie in modo più ampio l’ha spinta verso la narrativa. Per questo motivo ha deciso di iscriversi alla Holden, scuola fondata da Alessandro Baricco e specializzata nella formazione di scrittori e sceneggiatori.

Nel confronto tra Milano e Torino, Matilde ha descritto il capoluogo piemontese come una città più vivibile e meno dispersiva. Secondo lei, le dimensioni più raccolte aiutano chi arriva da fuori a costruirsi una quotidianità senza sentirsi travolto dal caos.

Ha anche raccontato di aver trovato un ambiente accogliente e persone molto diverse dai classici stereotipi sui torinesi. Dopo i primi mesi trascorsi in città, non esclude di fermarsi a lungo in Piemonte, pur senza sapere ancora quale sarà il suo futuro definitivo.