Eleonora Caressa: Chi è la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Pechino Express 2024

Eleonora Caressa, figlia della nota conduttrice Benedetta Parodi e del celebre giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa, è tra i concorrenti di Pechino Express 2024, reality show di avventura trasmesso da Sky. La diciannovenne, insieme al padre, partecipa alla competizione sotto il nome di squadra Caressa, affrontando la sfida denominata La rotta del dragone.

Nata il 20 ottobre 2004, Eleonora condivide con i genitori una vita ricca di interessi. Oltre alla carriera televisiva e accademica, è appassionata di lettura e cucina, trascorrendo volentieri il tempo libero tra i fornelli. La sua partecipazione a Pechino Express 2024 al fianco del padre è vista come un'opportunità per testare e rafforzare il loro rapporto.

Fabio Caressa, nato a Roma il 18 aprile 1967, è un volto noto della televisione italiana, apprezzato per la sua lunga carriera come telecronista sportivo. Ha iniziato la sua carriera nel 1986 e, dopo varie esperienze, è diventato la voce principale di Sky Sport. È noto per il suo entusiasmo durante le telecronache, in particolare per l'esclamazione Andiamo a Berlino durante la vittoria dell'Italia nella semifinale del Mondiale 2006.

La famiglia Caressa è composta, oltre che da Eleonora, da un'altra figlia, Matilde, e un figlio, Diego. Benedetta Parodi, madre di Eleonora, è una famosa conduttrice televisiva e autrice di libri di cucina, contribuendo così a un ambiente familiare dove la passione per la cucina è condivisa.

La partecipazione di Eleonora e Fabio Caressa a Pechino Express 2024 è seguita con grande interesse dal pubblico, curioso di vedere come padre e figlia affronteranno insieme le sfide del reality show.