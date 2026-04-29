L'amore è cieco Italia torna su Netflix con Benedetta Parodi e Fabio Caressa alla conduzione

Benedetta Parodi e Fabio Caressa tornano alla guida di L’amore è cieco Italia dopo il successo della prima stagione su Netflix, che ha portato anche a una relazione nata fuori dalle telecamere tra Ludovica e Nicola.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa saranno ancora una volta i volti di “L’amore è cieco Italia”. Netflix ha ufficializzato il ritorno della coppia anche per la seconda stagione del reality, confermando una scelta che aveva già convinto il pubblico nella prima edizione.

Il programma, versione italiana del format internazionale “Love is Blind”, mette al centro relazioni nate senza contatto visivo tra i partecipanti. Dopo il buon riscontro ottenuto al debutto, la piattaforma ha deciso di proseguire con una nuova stagione, mantenendo invariata la conduzione.

La prima edizione ha raccolto numeri solidi e un seguito costante episodio dopo episodio. Il pubblico ha seguito il percorso delle coppie, dalla conoscenza iniziale fino alle fasi più impegnative come la convivenza e il matrimonio. Tra i protagonisti Parminder Singh e Gergana Lazarova, Elisa Vago e Alessandro Albero, Giovanni Calvario e Giorgia Paselli, Karen Norman e Nicola Botticini, Davide Aulicino e Ludovica Cappello, Hyoni Song e Alessandro Bianchin.

Proprio dall’esperienza televisiva è nata anche una relazione reale tra Ludovica e Nicola, sviluppatasi dopo la fine delle riprese. Un elemento che ha contribuito ad alimentare l’interesse intorno al format e che ha spinto molti spettatori ad attendere nuovi sviluppi.

Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita dei nuovi episodi, ma la produzione della seconda stagione è confermata e in fase di preparazione.