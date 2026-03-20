Juventus, Spalletti valuta Vlahovic e apre al rinnovo

Luciano Spalletti riapre alla convocazione di Vlahovic dopo l’infortunio, mentre valuta la rosa prima della sfida col Sassuolo. Il tecnico parla anche del futuro e della gestione dei portieri.

La Juventus si prepara alla gara contro il Sassuolo con un dubbio che tiene banco: Dusan Vlahovic può tornare tra i convocati. Alla vigilia della sfida di Serie A, Luciano Spalletti ha spiegato che la decisione sarà presa all’ultimo momento, dopo le verifiche fisiche della squadra.

L’attaccante serbo è fermo da tempo per infortunio, ma i segnali sono incoraggianti. Il tecnico ha chiarito che la scelta dipenderà dalle condizioni generali del gruppo, visto che diversi giocatori convivono con piccoli problemi fisici. La lista ufficiale sarà definita solo a ridosso del match.

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Spalletti ha poi richiamato il ruolo della panchina, spesso decisiva nelle ultime partite. Le alternative, ha sottolineato, hanno permesso di cambiare ritmo e trovare soluzioni diverse nei momenti chiave.

Spazio anche al futuro dell’allenatore. Il contratto è in scadenza a fine stagione e durante la sosta potrebbe aprirsi un confronto con il club. Spalletti ha confermato la disponibilità a parlare con la società, lasciando intendere che la permanenza non è esclusa.

Infine il nodo portieri. Mattia Perin ha trovato continuità, mentre Michele Di Gregorio resta in corsa. Il tecnico ha spiegato che entrambi sono pronti per partire titolari, dopo un periodo utile al secondo per ritrovare sicurezza e determinazione.