Christine Cotton morta a 56 anni, la biostatistica critica sul vaccino Pfizer lascia una lettera

Christine Cotton è morta a 56 anni dopo aver pubblicato una lettera online in cui raccontava gravi problemi di salute e accuse legate al vaccino Pfizer contro il Covid. La notizia del suicidio non è stata verificata in modo indipendente.

Christine Cotton, biostatistica francese ed ex professionista dell’industria farmaceutica, è morta all’età di 56 anni. Online è comparsa una lunga lettera attribuita alla ricercatrice, nota negli ultimi anni per le sue posizioni critiche sui vaccini anti Covid di Pfizer e per le analisi pubblicate sui dati delle sperimentazioni cliniche.

Nel testo, datato 2 giugno 2026, Cotton afferma di aver deciso di togliersi la vita dopo un lungo periodo segnato da problemi fisici e dolori continui. La donna racconta di aver lavorato per oltre venticinque anni nel settore farmaceutico occupandosi di gestione e analisi dei dati clinici, spiegando di essersi dedicata dal 2020 allo studio della documentazione relativa al vaccino Covid sviluppato da Pfizer.

Nella lettera sostiene che il prodotto somministrato alla popolazione sarebbe stato diverso rispetto a quello descritto durante le sperimentazioni cliniche. Cotton parla di presunte anomalie nei dati e accusa autorità sanitarie, politici e media di aver diffuso informazioni non corrispondenti alla realtà. Le sue dichiarazioni non risultano confermate da verifiche indipendenti.

La biostatistica scrive inoltre di aver presentato una denuncia contro le autorità sanitarie e di aver iniziato poco dopo a soffrire di forti dolori alla schiena, alle gambe e alla pelle. Nel messaggio racconta di essersi rivolta a diversi specialisti, tra neurologi, dermatologi, reumatologi e centri di terapia del dolore, senza ottenere miglioramenti.

Nel passaggio finale della lettera, Cotton chiede perdono ai familiari, agli amici e alle persone che l’avevano sostenuta negli ultimi anni attraverso i social network. Ringrazia chi le è stato vicino e invita ancora una volta a leggere il materiale da lei pubblicato sulle sue ricerche riguardanti il vaccino Covid.

La notizia della morte e dell’ipotesi di suicidio è circolata online nelle ultime ore, ma al momento non risultano conferme ufficiali diffuse dalle autorità competenti.