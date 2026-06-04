Marjane Satrapi è morta a 56 anni, addio all'autrice di Persepolis e regista franco-iraniana

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marjane Satrapi è morta a 56 anni. L’autrice di Persepolis si è spenta poco più di un anno dopo la scomparsa del marito Mattias Ripa, lasciando un segno profondo nel mondo del fumetto, del cinema e dell’arte contemporanea.

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Marjane Satrapi è morta a 56 anni, addio all'autrice di Persepolis e regista franco-iraniana
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Il mondo della cultura internazionale perde una delle sue figure più riconoscibili. Marjane Satrapi, scrittrice, fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana, è morta all’età di 56 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari attraverso una nota diffusa ai media francesi. Secondo quanto riferito, l’artista si sarebbe lasciata andare dopo la perdita del marito Mattias Ripa, produttore, attore e sceneggiatore scomparso nell’aprile del 2025.

Nata in Iran e trasferitasi in Francia, dove viveva da circa trent’anni, Satrapi aveva costruito una carriera che l’aveva resa una delle autrici più influenti della scena artistica contemporanea. Il suo nome è legato soprattutto a Persepolis, il racconto autobiografico a fumetti che ha narrato la sua infanzia durante la rivoluzione islamica iraniana e gli anni successivi trascorsi lontano dal Paese d’origine.

L’opera, pubblicata in più volumi, ha raggiunto lettori in tutto il mondo grazie a una narrazione diretta e personale, capace di raccontare la vita quotidiana sotto il nuovo regime iraniano attraverso gli occhi di una giovane ragazza. Il successo editoriale ha trasformato Persepolis in uno dei fumetti più apprezzati e studiati degli ultimi decenni.

Dal fumetto nacque anche un film d’animazione diretto dalla stessa Satrapi insieme a Vincent Paronnaud. La pellicola ripercorreva il percorso dell’autrice tra Iran ed Europa, mostrando le difficoltà dell’esilio, le restrizioni politiche e i cambiamenti sociali che hanno segnato la sua crescita.

Presentato al Festival di Cannes nel 2007, il film ottenne il Premio della Giuria e conquistò pubblico e critica, affermandosi come una delle opere d’animazione più premiate e riconosciute della sua epoca. Con la sua attività tra fumetto, cinema e illustrazione, Marjane Satrapi ha raccontato per anni temi come libertà, identità e memoria, diventando una voce di riferimento ben oltre i confini del mondo artistico.

L'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi autrice de Persepolis est morte à 56 ans ce jeudi

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