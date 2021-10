Liceale morta dopo il vaccino Pfizer : E' una fake news

"Ragazza morta il giorno dopo la somministrazione del vaccino". Altro messaggio virale diventa la chat di WhatsApp che questa volta ha trasformato il dolore di una famiglia di grande dignità in una misera fake news. “Questa è una brutta notizia: venerdì scorso è morta una ragazza di 15 anni del Liceo Berti di via Duchessa Jolanda a Torino: un infarto in classe, il giorno prima che facesse Pfizer. Una mia amica ha sua figlia in una scuola vicina. Finora non ho trovato nessun articolo sui giornali, ma mi raccolgo in preghiera per questa famiglia.

Questo è il messaggio che circola nelle chat di WhatsApp e che superficialmente molte persone continuano a lanciare senza verificare la notizia alla fonte. In realtà, si tratta dell'ennesima fake news del complotto abilmente convertita per esasperare ulteriormente la tensione che da mesi attanaglia l'amministrazione vaccini e il relativo Green Pass.

La giovane, infatti, non aveva ricevuto il vaccino contro il covid. Lo confermano gli stessi parenti della ragazza che, di fatto, non compare negli elenchi dei vaccinati della Regione Piemonte. Lo riferisce la sezione torinese del quotidiano La Repubblica. Che ha anche ricostruito come si sono svolti realmente i fatti: la studentessa delle superiori sarebbe morta nel sonno. Quando sua madre l'ha trovata immobile a letto, ha chiamato i medici del 118 dell'ospedale Giovanni Bosco che hanno cercato di rianimarla. Tuttavia, l'ospedale ha organizzato un'autopsia per chiarire le cause della morte. Intanto, secondo Repubblica, Sergio Livigni, direttore del servizio di emergenza dell'Asl Città di Torino, tuona contro la diffusione di notizie false: "Mi preoccupa particolarmente l'idea che si diffondano notizie false su un caso del genere perché si tratta di una famiglia distrutta dalla morte di una figlia che, però, ha dimostrato grande forza e altruismo nell'autorizzare la donazione degli organi ".

