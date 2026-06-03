Giorgio Locatelli nuovo giudice di Celebrity MasterChef Uk, la Bbc sostituisce John Torode

La Bbc ha scelto Giorgio Locatelli come nuovo volto della giuria di Celebrity MasterChef Uk. Lo chef italiano, già protagonista da anni di MasterChef Italia, prenderà parte alla prossima edizione britannica del talent culinario dedicato ai concorrenti famosi.

Per Locatelli si tratta di un incarico di grande rilievo nel panorama televisivo internazionale. Lo chef vive da tempo a Londra ed è legato al Regno Unito anche sul piano personale, visto che sua moglie è inglese. Il suo ingresso nel programma segna un cambiamento importante per uno dei format più seguiti della televisione britannica.

Il posto lasciato libero era quello di John Torode, storico giudice dello show. Il conduttore australiano-britannico è stato escluso dalla trasmissione dopo le accuse relative a frasi e insulti razzisti pronunciati dietro le quinte durante alcune tensioni avvenute sul set.

La nomina di Locatelli è stata annunciata direttamente dall’emittente pubblica britannica. Lo chef ha commentato con entusiasmo il nuovo incarico, spiegando di essere pronto a mettersi alla prova con i concorrenti vip e a valutare le loro capacità ai fornelli.

Parole positive sono arrivate anche da Grace Dent, critica gastronomica ed ex firma del Guardian, che farà parte del cast della trasmissione. Dent ha definito l’arrivo dello chef italiano un valore aggiunto per il programma, raccontando di essere da tempo una sua estimatrice.