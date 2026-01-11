Giorgio Locatelli: lusso italiano alla National Gallery di Londra, menu e prezzi

Ristorante di Giorgio Locatelli nella National Gallery di Londra richiama ospiti eccellenti, tra cui il Re Carlo III, con piatti classici italiani e prezzi definiti per antipasti, primi, secondi e dolci in un ambiente elegante nel cuore di Trafalgar Square.

Il celebre chef italiano Giorgio Locatelli ha inaugurato un ristorante italiano nel cuore della National Gallery di Londra, proponendo una cucina tradizionale con ingredienti stagionali e piatti emblematici come le tagliatelle alle castagne e il tiramisù.

Situato nell’ala Sainsbury della galleria, il locale unisce l’arte italiana all’esperienza gastronomica, attirando visitatori e VIP, incluso il Re Carlo III del Regno Unito secondo recenti segnalazioni.

Il menu offre antipasti come olive di Nocellara (£4.50) e burrata con zucca (£18.50), primi tra cui tagliatelle di castagne con funghi (£23.50) e pappardelle al ragù bianco di vitello (£33), e dolci come tiramisù (£9.50).

I prezzi sono considerati nella media per la zona e la qualità, con un pasto tipico (antipasto e portata principale oppure portata principale e dessert) attorno a £37 escluse bevande.

La cucina, radicata nella tradizione italiana ma reinterpretata per un pubblico internazionale, mette in evidenza anche piatti come orecchiette con cime di rapa, aglio e acciughe e secondi come tagliata di manzo.

L’ambiente è luminoso e sofisticato, con un servizio attento, ed è possibile completare l’esperienza anche con un caffè o un maritozzo presso il “Bar Giorgio”.