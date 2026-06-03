Emma Marrone contro il bodyshaming sui social, la replica agli insulti dopo il concerto a Roma

Emma Marrone è tornata nel mirino degli haters sui social dopo la diffusione di un video registrato durante il Power Hits Estate 2026 a Roma. Nel filmato la cantante salentina appare sul palco mentre interpreta il brano “L’amore non mi basta”, indossando un mini abito nero che ha acceso una lunga serie di commenti su X.

Tra le reazioni più pesanti, un’utente ha scritto: “Mettersi a dieta no?”. Emma ha deciso di rispondere pubblicamente senza ignorare l’attacco. “Sì Anna, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo”, ha replicato la cantante.

La discussione è proseguita quando la stessa utente ha definito il suo commento “un’osservazione innocente”. A quel punto Emma Marrone ha ribattuto con fermezza: “Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social”.

Il tema del bodyshaming accompagna da anni il percorso pubblico dell’artista. Solo di recente, in un’intervista, aveva raccontato il rapporto complicato con il proprio corpo e la pressione estetica vissuta nel corso della carriera.

Emma aveva anche ricordato la malattia affrontata da giovane, le recidive e gli interventi che hanno cambiato il suo fisico e il modo di guardarsi. “Questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e a me basta”, aveva dichiarato.