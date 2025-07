Sarah Toscano bersaglio di bodyshaming sui social: pioggia di insulti dopo un video su TikTok

Sarah Toscano, fresca vincitrice di Amici 2023, si trova nuovamente sotto i riflettori, questa volta per una pioggia di insulti sui social. Dopo aver condiviso un video su TikTok mentre canta Taki, l’artista è stata vittima di bodyshaming e commenti offensivi da parte di utenti anonimi. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della tutela e del rispetto nel mondo digitale, dimostrando quanto sia importante combattere ogni forma di body shaming.

Sarah Toscano, vincitrice dell’edizione 2023 di Amici, è stata travolta da una nuova ondata di bodyshaming dopo la pubblicazione di un video su TikTok che la ritrae mentre si esibisce sul palco con il brano estivo "Taki". La clip, apparentemente innocua, ha scatenato una raffica di commenti offensivi da parte di alcuni utenti che, protetti dall’anonimato, hanno preso di mira l’aspetto fisico della cantante 19enne.

Sotto al video sono comparsi messaggi carichi di odio e giudizi gratuiti, dando vita a una vera e propria shitstorm digitale. Ancora una volta, il tema del bodyshaming torna protagonista, con le sue gravi conseguenze sulla salute mentale di chi lo subisce, soprattutto tra i giovani personaggi pubblici.

Non sono però mancati i messaggi di solidarietà. In tanti hanno espresso vicinanza e affetto a Sarah, ricordando esperienze simili vissute da altri artisti. Tra questi anche alcuni fan di Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, che hanno voluto difendere Sarah dai commenti tossici. “La storia di Angelina non vi ha insegnato nulla?”, si legge in diversi post, riferendosi alle critiche ricevute dalla cantante per il suo corpo prima della decisione di prendersi una pausa dalla scena musicale.

Sarah Toscano, nonostante le polemiche, continua il suo tour estivo portando in giro per l’Italia la sua musica, cercando di non farsi abbattere dalle cattiverie social che troppo spesso colpiscono chi sceglie di esporsi pubblicamente.