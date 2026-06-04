Emma Marrone contro il body shaming, la risposta social dopo gli insulti sul suo fisico

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emma Marrone replica a un commento sul suo peso e ribadisce che criticare il corpo delle persone sui social non è un gesto innocente. La cantante ha risposto pubblicamente a un'utente dopo un insulto ricevuto online.

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Emma Marrone è tornata a parlare di body shaming dopo l’ennesimo commento offensivo ricevuto sui social. La cantante salentina, da anni bersaglio di giudizi legati al proprio aspetto fisico, ha scelto di rispondere pubblicamente a una critica comparsa sotto un video della sua recente esibizione al Power Hit Estate 2026 Grand Opening organizzato da RTL 102.5 al Foro Italico di Roma.

Durante l’evento, l’artista si è esibita con il brano “L’amore non mi basta”, canzone che negli ultimi mesi ha ritrovato popolarità tra il pubblico. Sul palco ha indossato un abito nero corto, calze a rete e stivali al ginocchio, attirando l’attenzione dei presenti. Sui social, però, accanto ai messaggi di apprezzamento è comparso anche un commento rivolto al suo peso: «Mettersi a dieta no?».

La cantante non ha lasciato cadere l’attacco nel silenzio e ha replicato direttamente all’utente. Con tono ironico, ha scritto: «Sì Anna, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell'ossessione che hai per il mio corpo». Una risposta con cui ha voluto respingere le critiche e denunciare ancora una volta l’attenzione eccessiva riservata al suo aspetto fisico.

Lo scambio non si è però concluso immediatamente. L’autrice del commento ha infatti replicato sostenendo di aver espresso soltanto un’osservazione innocente e aggiungendo che la reazione della cantante sarebbe stata eccessiva.

A quel punto Emma Marrone ha chiuso definitivamente la discussione con una frase netta: «Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social». Un messaggio che si inserisce nella posizione più volte espressa dall’artista contro gli insulti online e i giudizi rivolti al corpo delle persone.

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