Alcaraz fermo per il polso, Ferrer conferma il recupero ma Wimbledon resta fuori dai piani

Alcaraz rinvia il rientro dopo l’infortunio al polso e valuta un intervento chirurgico, saltando anche Wimbledon. Ferrer conferma che il recupero procede bene, ma il tennista spagnolo non ha ancora una data per il ritorno.

Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dopo l’infortunio al polso rimediato durante il torneo di Barcellona. Lo spagnolo, attuale numero 2 del ranking Atp, è stato costretto a rinunciare ai Masters 1000 di Madrid e Roma, oltre che al Roland Garros e a Wimbledon.

A fare il punto sulle condizioni del tennista è stato David Ferrer, capitano della Spagna di Coppa Davis, intervenuto al podcast “Partidazo de COPE”. Ferrer ha spiegato di aver parlato direttamente con Alcaraz, che gli avrebbe confermato la voglia di tornare presto in campo. Secondo l’ex giocatore spagnolo, il recupero procede senza particolari problemi, anche se non esiste ancora una data certa per il rientro.

Ferrer ha raccontato che l’attesa sta diventando pesante per Alcaraz, desideroso di riprendere l’attività agonistica e recuperare terreno nei confronti di Jannik Sinner nella classifica mondiale. Lo stesso tennista avrebbe inoltre programmato un nuovo controllo medico a Barcellona per valutare l’evoluzione del problema al polso.

Negli ultimi giorni Alcaraz aveva condiviso sui social alcune immagini delle sue vacanze e dei momenti trascorsi lontano dai tornei, ma due contenuti hanno attirato particolare attenzione. In un video lo si vede allenarsi utilizzando la mano sinistra per impugnare la racchetta, scelta fatta per evitare sollecitazioni al polso infortunato pur continuando a mantenere il contatto con il campo.

Un’altra fotografia ha però alimentato nuovi dubbi sulle sue condizioni fisiche. Lo spagnolo è apparso con un abbigliamento ospedaliero, completo di braccialetto medico e tunica. L’immagine ha fatto nascere l’ipotesi di un possibile intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema al polso, scenario che avrebbe portato al rinvio del rientro e alla decisione di saltare anche Wimbledon.