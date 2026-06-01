Alcaraz accelera il recupero dal polso, Sinner resta numero uno fino agli US Open

Sinner resta numero uno dopo il Roland Garros, Alcaraz accelera il recupero dal problema al polso. Lo spagnolo è in Portogallo per la riabilitazione e punta al ritorno sul cemento americano ad agosto.

Jannik Sinner si è fermato per recuperare energie dopo il Roland Garros chiuso con il ritiro anticipato contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno del mondo, che aveva indicato Parigi come obiettivo principale della stagione, sta ora lavorando per capire le cause del malore accusato durante il torneo francese e per evitare nuovi problemi fisici nei prossimi mesi.

Nel frattempo Carlos Alcaraz continua la riabilitazione al polso destro. Lo spagnolo si trova in Portogallo, a Comporta, dove sta trascorrendo alcuni giorni di riposo insieme agli amici. Nelle immagini circolate sui social il tennista murciano è apparso mentre giocava a calcio sulla spiaggia con una protezione al polso molto più leggera rispetto alle ultime settimane.

Il problema fisico di Alcaraz era iniziato ad aprile, subito dopo la sconfitta contro Sinner a Montecarlo. Durante il torneo di Barcellona il dolore al polso era peggiorato fino al ritiro nel secondo turno. Da lì è partita una lunga pausa forzata che gli ha fatto saltare tutta la parte più importante della stagione sulla terra rossa.

Lo spagnolo non ha potuto difendere i titoli conquistati nel 2025 agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Successivamente è arrivata anche la rinuncia completa alla stagione sull’erba, con il forfait sia al Queen’s che a Wimbledon.

Negli ultimi giorni Alcaraz aveva spiegato che il recupero stava procedendo bene, pur ammettendo di non sentirsi ancora pronto per tornare in campo. I segnali arrivati dal Portogallo sembrano però incoraggianti e il rientro potrebbe avvenire durante la tournée nordamericana sul cemento.

L’obiettivo realistico è agosto, tra Montreal e Cincinnati. In Canada Alcaraz non avrà punti da difendere, mentre nel Masters 1000 statunitense dovrà confermare il titolo conquistato nella passata stagione. Nel mirino resta soprattutto lo US Open, ultimo Slam dell’anno, dove difenderà altri 2000 punti ATP.

La lunga assenza dello spagnolo favorisce indirettamente Sinner nella corsa al ranking. L’azzurro è ormai vicino alla certezza matematica di restare in vetta almeno fino allo US Open. Toccherà quindi agli altri protagonisti del circuito, a partire da Alexander Zverev e Novak Djokovic, provare a contrastare il dominio dell’altoatesino nei prossimi mesi.

In Spagna, intanto, cresce anche l’attenzione attorno al giovane Rafa Jodar. Il 19enne madrileno sta attirando curiosità durante il Roland Garros e molti iniziano già a immaginare una futura sfida tutta spagnola con Alcaraz quando il murciano tornerà stabilmente nel circuito.