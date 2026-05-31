Carlos Alcaraz in vacanza in Portogallo, il tutore al polso conferma il lungo stop

Carlos Alcaraz si gode una pausa forzata in Portogallo dopo l’infortunio al polso che lo terrà fuori anche da Wimbledon. Il tennista spagnolo è stato ripreso in spiaggia mentre gioca a calcio con gli amici, ancora con il tutore alla mano.

Carlos Alcaraz prova a lasciarsi alle spalle settimane complicate lontano dai campi da tennis. Lo spagnolo, fermo per il problema al polso accusato durante il torneo di Barcellona, è stato ripreso in Portogallo mentre trascorre alcuni giorni di relax con gli amici.

Il numero uno spagnolo ha dovuto rinunciare prima al Masters 1000 di Madrid, poi agli Internazionali d’Italia e infine anche al Roland Garros 2026. Lo stop non terminerà in tempo neppure per Wimbledon, torneo dal quale si è già chiamato fuori per completare il recupero.

Un video diffuso dal media spagnolo SIC Noticias mostra Alcaraz sulla spiaggia di Praia do Pego, in Portogallo, intento a giocare a calcio in compagnia di alcuni amici. Nonostante il clima disteso, al polso è ancora ben visibile il tutore utilizzato per immobilizzare la mano e accelerare la guarigione.

Il tennista spagnolo sta quindi sfruttando questo periodo lontano dal circuito per recuperare dall’infortunio e prepararsi al ritorno in campo nella seconda parte della stagione.