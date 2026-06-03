Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e strade bloccate nel quadrante nordest

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tromba d’aria ha colpito Roma nordest dopo il temporale, causando alberi caduti, strade bloccate e danni a cassonetti e segnali. Nessun ferito.

Roma
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e strade bloccate nel quadrante nordest
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Una tromba d’aria ha colpito Roma nella mattinata di oggi, poco dopo un temporale che ha interessato il quadrante nordest della Capitale. Il vortice, comparso intorno alle 8, ha attraversato alcune zone residenziali provocando danni lungo le strade.

Le raffiche hanno trascinato cassonetti, divelto segnali stradali e causato la caduta di alberi e rami. Alcune carreggiate sono rimaste bloccate, con disagi alla circolazione nelle aree coinvolte.

Tra i quartieri interessati ci sono Conca d’Oro, Talenti, Montesacro e Prati Fiscali. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere gli ostacoli e mettere in sicurezza strutture rese pericolanti dal vento.

Secondo le prime informazioni, non risultano feriti. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza sono proseguite nelle zone colpite dalla violenta ondata di maltempo.

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