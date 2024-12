Rapina da Film in Pelletteria di Arezzo: Strade Bloccate con Chiodi per la Fuga

Nella notte, un'azienda di pelletteria in provincia di Arezzo, fornitrice di grandi marchi della moda, è stata teatro di una spettacolare rapina. I malviventi hanno preso di mira la Nuova Rezzacchi, situata in località Malafrasca nel comune di Laterina Pergine Valdarno, specializzata nella produzione di cinture, borse, portafogli e piccola pelletteria di alta qualità.

Con una tattica da commando, i ladri hanno disseminato le strade di chiodi e posizionato camion rubati di traverso, ostacolando l'intervento di vigilanza privata e forze dell'ordine. Sebbene l'entità del bottino non sia stata ancora ufficialmente comunicata, le prime indiscrezioni lo descrivono come ingente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Questo è il 25° furto in un'azienda dell'Aretino dall'inizio dell'anno, ma il primo a colpire una ditta di pelletteria; finora, i bersagli erano stati principalmente imprese orafe e di metalli preziosi.

