Emanuele Pozzolo fuori strada nel Biellese, alcol test con valori molto oltre il limite

Il parlamentare Emanuele Pozzolo è uscito di strada con il suv nel Biellese e l’alcol test ha rilevato un tasso alcolemico molto oltre il limite consentito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale.

Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la strada che conduce a Cossato, in provincia di Biella. Il parlamentare, oggi esponente di Futuro Nazionale, era alla guida del suo suv quando il mezzo è finito fuori carreggiata.

Dopo l’allarme sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area. Durante i controlli, Pozzolo è stato sottoposto all’alcol test. Dagli accertamenti sarebbe emerso un tasso alcolemico molto superiore ai limiti previsti dalla legge.

Per il deputato non è il primo episodio giudiziario degli ultimi anni. Pozzolo era già stato condannato dal Tribunale di Biella a un anno e tre mesi, con pena sospesa, per porto illegale di arma in relazione allo sparo partito accidentalmente dal suo revolver durante una festa di Capodanno del 2024 alla Pro Loco di Rosazza.

Dopo quella vicenda, il parlamentare era stato espulso da Fratelli d’Italia. Successivamente aveva aderito al movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci.