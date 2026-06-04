Emanuele Pozzolo dopo l'incidente stradale, la replica sulle accuse e il test alcolemico

Emanuele Pozzolo respinge le polemiche dopo l’incidente stradale e sostiene che il valore rilevato dall’alcoltest non dimostri uno stato di ubriachezza. L’esponente politico attribuisce l’uscita di strada al maltempo e all’aquaplaning.

Emanuele Pozzolo, coordinatore piemontese di Futuro Nazionale, è tornato a parlare dell’incidente stradale che lo ha coinvolto nei giorni scorsi e delle polemiche nate dopo l’esito dell’alcoltest effettuato dalla Polizia stradale.

L’esponente politico contesta duramente le ricostruzioni circolate dopo l’accaduto e sostiene di essere stato bersaglio di un trattamento mediatico ingiusto. Secondo Pozzolo, collegare automaticamente il risultato del controllo alcolemico alle cause dell’incidente sarebbe un errore, così come definirlo ubriaco sulla base del valore rilevato.

«Essere positivi all’alcoltest non significa essere ubriachi», afferma. A suo giudizio, con la normativa attuale anche il consumo di due bicchieri di vino può portare a superare i limiti previsti. Ha inoltre precisato di essersi sottoposto ai controlli in modo volontario.

Riguardo alla dinamica dell’incidente, Pozzolo racconta di essere stato di ritorno da un pranzo a Biella quando si è trovato ad affrontare un forte temporale. L’auto avrebbe perso aderenza dopo aver attraversato una grande pozzanghera, provocando un effetto di aquaplaning che lo avrebbe fatto finire fuori strada. Non esclude inoltre la possibilità di un problema a uno degli pneumatici posteriori, che intende verificare.

Il coordinatore di Futuro Nazionale ha spiegato di essere uscito dall’incidente senza riportare ferite e di considerarsi fortunato per le conseguenze limitate dell’accaduto.

Pozzolo ha anche smentito le indiscrezioni secondo cui il generale Roberto Vannacci, figura di riferimento del movimento dopo il suo addio a Fratelli d’Italia, sarebbe rimasto irritato dalla vicenda. Secondo il politico, la questione è già stata chiarita e non avrebbe creato tensioni interne.

Nonostante la sospensione della patente, Pozzolo assicura che continuerà a svolgere la propria attività politica utilizzando altri mezzi di trasporto. Nelle ultime settimane, spiega, ha visitato diverse regioni tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana per incontrare cittadini e sostenitori.