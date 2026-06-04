Vannacci difende Pozzolo, il deputato resta in Futuro Nazionale nonostante il caso alcol test

Emanuele Pozzolo resterà in Futuro Nazionale nonostante la violazione del limite alcolemico alla guida. Roberto Vannacci conferma la permanenza del deputato nel partito e annuncia nuove adesioni e iniziative elettorali.

Il deputato Emanuele Pozzolo continuerà a far parte di Futuro Nazionale. A confermarlo è stato Roberto Vannacci durante una conferenza stampa, intervenendo sul caso che ha coinvolto il parlamentare, risultato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dal Codice della strada.

Secondo il leader del movimento, qualora venga accertata la violazione, Pozzolo dovrà affrontare le conseguenze previste dalla legge come qualsiasi altro cittadino. Vannacci ha ribadito che le norme devono essere applicate a tutti senza eccezioni, ma ha escluso qualsiasi provvedimento politico nei confronti del deputato.

L’ex generale ha spiegato che il superamento della soglia alcolemica fissata dalla normativa non equivale automaticamente a definire una persona ubriaca. A suo avviso, il limite di 0,5 grammi per litro rappresenta un parametro tecnico stabilito dal legislatore per garantire la sicurezza stradale, mentre il concetto di ubriachezza sarebbe legato a una condizione di alterazione ben diversa.

Vannacci ha inoltre chiarito che non intende allontanare chi ha condiviso con lui il percorso politico del movimento. Ha precisato che eventuali esclusioni potrebbero essere prese in considerazione soltanto in presenza di comportamenti intenzionali particolarmente gravi o di evidente irresponsabilità.

Nel frattempo Futuro Nazionale guarda alla crescita della propria rappresentanza parlamentare. Pur senza fornire nomi ufficiali, Vannacci ha lasciato intendere che nuovi ingressi potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini al partito, tra i possibili arrivi figurerebbero i deputati di Forza Italia Maurizio Pierro e Davide Bergamini. Tra i profili monitorati ci sarebbero anche i parlamentari della Lega Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof.

Sul fronte elettorale, il movimento sta lavorando alla costruzione delle proprie liste in vista delle prossime consultazioni amministrative. Vannacci ha confermato l’intenzione di presentare una squadra competitiva anche a Roma, dove è in corso la ricerca di un candidato sindaco. Lo stesso modello sarà replicato in altre città chiamate al voto e nelle regioni che andranno alle urne nei prossimi anni.

Tra gli obiettivi indicati dal leader di Futuro Nazionale c’è anche la presenza alle future elezioni regionali in Sicilia. Quanto alle possibili alleanze, Vannacci ha preferito non sbilanciarsi, spiegando che eventuali accordi saranno valutati in base alla compatibilità con i principi del movimento e nel rispetto di alcuni limiti politici che considera non negoziabili.