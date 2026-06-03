Lussemburgo-Italia, Baldini debutta da ct ad interim dopo il flop Mondiale degli azzurri

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Notizia in breve L'Italia affronta il Lussemburgo in amichevole allo Stade de Luxembourg dopo l'eliminazione dai playoff Mondiali 2026. In panchina c'è Baldini come ct ad interim, mentre la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1.

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L’Italia torna in campo questa sera per l’amichevole contro il Lussemburgo, in programma allo Stade de Luxembourg con calcio d’inizio fissato alle 20.45. Gli azzurri ripartono dopo la delusione arrivata nei playoff per i Mondiali 2026, chiusi con l’eliminazione nella finale contro la Bosnia. Dopo l’addio di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale, in panchina ci sarà Silvio Baldini. L’attuale commissario tecnico dell’Under 21 guiderà la squadra come allenatore ad interim in attesa della scelta definitiva della Federazione sul nuovo ct. Per la sfida contro il Lussemburgo, Baldini dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Donnarumma tra i pali. In difesa spazio a Palestra, Comuzzo, Chiarodia e Ahanor, mentre a centrocampo sono attesi Pisilli, Lipani e Dagasso. Nel tridente offensivo dovrebbero partire titolari Fini, Esposito e Koleosho. Anche il Lussemburgo dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Tra i protagonisti annunciati ci sono Sinani, Thill e Dardari nel reparto offensivo, con Moris a difendere la porta della squadra allenata da Strasser. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Il match potrà essere seguito anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay.

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