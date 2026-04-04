Chivu difende Bastoni dopo il flop dell'Italia

Cristian Chivu interviene sul momento difficile di Alessandro Bastoni dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale, legata anche a un infortunio recente. Il difensore ha comunque scelto di rispondere alla convocazione.

Alla vigilia della sfida di Pasqua contro la Roma, Cristian Chivu ha preso posizione sul periodo complicato vissuto da Alessandro Bastoni con la maglia della Nazionale. Il tecnico ha ricordato le condizioni fisiche non ottimali del difensore, sottolineando come fosse ancora alle prese con un problema che lo aveva costretto alle stampelle pochi giorni prima.

Nonostante tutto, Bastoni ha deciso di unirsi al gruppo azzurro e scendere in campo. Una scelta che, secondo Chivu, dimostra responsabilità e attaccamento, anche in un momento segnato dalla mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale. Il giocatore, ha spiegato l’allenatore, ha affrontato la situazione in prima persona, accettando le difficoltà e il peso del risultato negativo.

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Chivu ha inoltre riferito che il difensore è rimasto colpito dal sostegno ricevuto dai compagni di squadra, elemento che lo ha aiutato a gestire la delusione per quanto accaduto con la Nazionale. Un segnale di compattezza interna che, secondo il tecnico, ha avuto un ruolo importante in questi giorni complicati.

Nel corso della conferenza, spazio anche alle voci di mercato che riguardano il futuro del centrale nerazzurro. Chivu ha chiarito di non poter influire sulle scelte personali del giocatore, ribadendo però la fiducia nel suo impegno finché resterà all’Inter. Il tecnico ha aggiunto che accoglierebbe con favore una sua permanenza, così come auspica continuità anche per il proprio percorso sulla panchina.