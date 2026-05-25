Italia, Baldini sceglie i giovani per le sfide con Lussemburgo e Grecia: convocato Donnarumma

Baldini ha convocato 24 giocatori per le amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia. Il ct punta su una rosa giovanissima con tanti talenti Under 21 e Donnarumma unico veterano del gruppo insieme a Pio Esposito.

Silvio Baldini ha diramato la lista dei 24 convocati per le ultime due amichevoli stagionali della Nazionale italiana. Gli azzurri affronteranno il Lussemburgo il 3 giugno allo Stade de Luxembourg e la Grecia il 7 giugno al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta.

Il commissario tecnico ha deciso di affidarsi soprattutto a una squadra molto giovane. Nel gruppo figurano quattro calciatori nati nel 2008, tre del 2006, sette del 2005 e nove del 2004, per un’età media di poco superiore ai vent’anni. Tra i nomi più esperti spicca Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale e giocatore con più presenze nel gruppo convocato.

Con il portiere azzurro fanno parte della lista anche alcuni giovani già passati dalla Nazionale maggiore come Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito. Baldini punta così su calciatori che, nonostante la giovane età, hanno già accumulato esperienza nei principali campionati europei e nelle competizioni internazionali.

La squadra si ritroverà a Coverciano nella serata del 28 maggio. Il primo allenamento è previsto per il giorno successivo. Alla preparazione prenderanno parte anche Tommaso Berti del Cesena, Niccolò Fortini della Fiorentina, Gabriele Guarino dell’Empoli e Dominic Vavassori dell’Atalanta, che lavoreranno con il gruppo fino al 31 maggio.

Tra i portieri convocati ci sono Giovanni Daffara dell’Avellino, Donnarumma del Manchester City e Lorenzo Palmisani del Frosinone. In difesa spazio a Honest Ahanor dell’Atalanta, Davide Bartesaghi del Milan, Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach, Pietro Comuzzo della Fiorentina, Costantino Favasuli del Catanzaro, Filippo Mane e Luca Reggiani del Borussia Dortmund oltre a Marco Palestra del Cagliari.

A centrocampo Baldini ha scelto Matteo Dagasso del Venezia, Giacomo Faticanti della Juventus, Luca Lipani del Sassuolo, Cher Ndour della Fiorentina, Niccolò Pisilli della Roma e Lorenzo Venturino, anche lui giallorosso.

Nel reparto offensivo figurano Francesco Camarda del Lecce, Luigi Cherubini della Sampdoria, Jeff Ekhator del Genoa, Francesco Pio Esposito dell’Inter, Seydou Fini del Frosinone, Samuele Inacio del Borussia Dortmund e Luca Koleosho del Paris FC. Costantino Favasuli raggiungerà il ritiro il 30 maggio dopo gli impegni con il proprio club.