Matrimonio a prima vista, Linda Manzoni e Federico Cortinovis annunciano il nome del figlio

Linda Manzoni e Federico Cortinovis aspettano un figlio, tra due mesi nascerà Matteo. La coppia nata dopo Matrimonio a prima vista ha annunciato il nome del bambino con un video pubblicato sui social.

Linda Manzoni e Federico Cortinovis hanno rivelato come si chiamerà il loro primo figlio. La coppia, nata lontano dalle telecamere di Matrimonio a prima vista, ha condiviso il momento con un video pubblicato sui social, mostrando ai follower gli ultimi mesi dell’attesa.

Nel filmato compaiono alcuni palloncini azzurri appesi in casa con diversi nomi scritti sopra. Federico ne prende uno e lo fa scivolare sul pancione della compagna. Sul palloncino compare il nome scelto per il bambino, Matteo.

Ad accompagnare il video anche una dedica rivolta al piccolo in arrivo. Linda e Federico hanno scritto che alcuni nomi sembrano appartenere a una persona ancora prima di incontrarla e hanno raccontato di aver imparato ad amare il loro bambino ancor prima della nascita.

La coppia ha inoltre spiegato che manca ormai pochissimo al parto. Tra circa due mesi potranno finalmente conoscere il loro primo figlio.

La relazione tra Linda Manzoni e Federico Cortinovis è nata in modo inatteso dopo la partecipazione alla tredicesima edizione del programma di Real Time. Durante l’esperimento televisivo, gli esperti li avevano abbinati ad altri partner, ma entrambe le coppie formate nel programma si erano separate poco dopo.

Finite le registrazioni, Linda e Federico hanno iniziato a sentirsi fuori dal contesto televisivo. Da un semplice rapporto di amicizia è nato un legame sentimentale che hanno poi reso pubblico durante la puntata speciale Matrimonio a prima vista e poi…, sorprendendo gli altri partecipanti e gli stessi esperti.

In quell’occasione Federico aveva anche regalato un anello a Linda. Dopo la messa in onda del programma, i due hanno iniziato a mostrarsi insieme sui social e durante una diretta Instagram avevano annunciato l’arrivo del loro primo figlio.