Matrimonio a Prima Vista, Jessica Gregorio e Sergio Capozzi aspettano un figlio dopo il dolore dell'aborto

Jessica Gregorio e Sergio Capozzi aspettano il primo figlio dopo un aborto spontaneo, la coppia di Matrimonio a Prima Vista ha annunciato la gravidanza sui social raccontando paure, prudenza e una felicità vissuta con cautela.

Jessica Gregorio e Sergio Capozzi diventeranno genitori. La coppia nata nel programma Matrimonio a Prima Vista ha annunciato sui social l’arrivo del primo figlio, condividendo una foto dell’ecografia accompagnata da una frase ironica rivolta a chi negli ultimi anni chiedeva continuamente quando sarebbe arrivato un bambino.

I due stanno insieme da cinque anni e rappresentano una delle storie più durature nate all’interno del docureality, dove persone sconosciute si incontrano per la prima volta direttamente all’altare. Nel loro messaggio, però, oltre alla gioia per la gravidanza, emerge anche il peso di una ferita ancora recente.

Jessica e Sergio hanno raccontato di aver già vissuto una gravidanza interrotta prematuramente. Un’esperienza che ha cambiato il modo di affrontare questa nuova attesa. Nel lungo post pubblicato online spiegano che il desiderio di diventare genitori si era già realizzato una prima volta, ma che tutto si era concluso troppo in fretta.

Per questo motivo la coppia parla di una felicità vissuta con grande cautela. Nessuna esplosione di entusiasmo, nessun annuncio impulsivo, ma la volontà di proteggere questo momento delicato passo dopo passo. Nel loro racconto trovano spazio anche la paura di sbagliare, l’ansia e la difficoltà di lasciarsi andare completamente dopo quanto accaduto in passato.

La relazione tra Jessica Gregorio e Sergio Capozzi era iniziata tra difficoltà e incomprensioni durante il programma televisivo. Nei primi tempi lei aveva mostrato molte resistenze emotive, mentre lui soffriva quella distanza e il timore di non riuscire a costruire un legame reale.

Con il passare del tempo, però, il rapporto si è consolidato lontano dalle telecamere. Oggi i due guardano al futuro con un nuovo progetto di vita e con la consapevolezza maturata dopo gli ostacoli affrontati insieme. Nel messaggio condiviso sui social spiegano di sentirsi immensamente felici, anche se con discrezione e prudenza.